Из Челябинска в Троицк пустят дополнительную электричку

Летом запустят еще один поезд между Челябинском и Троицком.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Свердловской пригородной компании, дополнительный электропоезд сообщением Челябинск – Троицк будет курсировать с 1 июня.

«Решение принято Министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области в связи с прогнозируемым увеличением количества пассажиров из Магнитогорска, связанным с реконструкцией аэропорта. Это позволит развести потоки пассажиров из Троицка и Магнитогорска, и обеспечить отправление возросшего количества пассажиров из Магнитогорска на электропоезде «Ласточка», маршрут которого проходит через Троицк. Данное решение не повлияет на утвержденную схему движения других пригородных поездов в Челябинской области», – заявили в СПК.

Поезд будет курсировать ежедневно до 30 сентября. Состав №7105 сообщением Челябинск – Троицк планируется отправлять в 17:15 с прибытием в 18:44. Обратный рейс № 7106 будет отправляться из Троицка в 09:15, прибывать в Челябинск в 10:45.

Челябинск, Виктор Елисеев

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