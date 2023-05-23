В уральском городке на перекрестке разлили ртуть

В Челябинской области спасатели ликвидировали разлив ртути на улице курортного городка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, инцидент произошел вчера, 22 мая, днем в Чебаркуле на перекрестке улиц Заря и Восточной.

«Прямо на проезжей части прохожий заметил растекающееся пятно характерных металлических шариков и сообщил об опасной находке на единый телефон 112», – уточнили представители учреждения.

С дороги, перегороженной на время проведения демеркуризационных работ, спасатели Миасского отряда областной ПСС собрали в общей сложности около 200 миллилитров ртути. А после просмотра камер видеонаблюдения выяснилась и картина произошедшего. Резиновая емкость со ртутью выпала из багажника трехколесного мопеда, останавливавшегося ранее на этом перекрестке.

Вся ртуть была тщательно собрана спасателями и передана для дальнейшей утилизации сотрудникам отдела по делам ГО и ЧС администрации города.

Челябинск, Виктор Елисеев

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