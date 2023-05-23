Отомстила: жительнице Златоуста придется отработать за нецензурные граффити у здания ГИБДД

Жительница Златоуста привлечена к ответственности за публичное оскорбление сотрудников полиции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, административное дело в отношении 19-летней жительницы региона возбудили после проверки, проведенной надзорным ведомством Еткульского района.

Оказалось, что молодого человека девушки не раз останавливали сотрудники ГИБДД Еткульского района. Инспекторов смущала чрезмерная тонировка стекол его автомобиля.

Тогда-то уралочка и решила «чересчур требовательным» полицейским. Вооружившись аэрозольным баллончиком, девушка направилась к зданию районной ГИБДД и сделала надпись нецензурного характера аккурат напротив места дислокации полицейских.

В отношении 19-летней жительницы Златоуста возбудили административное дело. Суд приговорил хулиганку к 40 суткам обязательных работ.

Постановление не вступило в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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