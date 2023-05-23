Из-за аварии на улице Рождественского в Челябинске скопилась гигантская пробка

Обрыв контактной сети и ремонтные работы спровоцировали коллапс на въезде в Ленинский район Челябинск.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из-за обрыва контактной сети остановилось движение троллейбусов и трамваев по улице Рождественского. Об этом пишет телеграм-канал «Челябинский транспорт».

«Стоит движение троллейбусов и трамваев по улице Рождественского, по причине повреждения контактной сети в районе остановки «Автомеханический завод», в оба направления», – сообщают авторы канала.

Дорожную ситуацию осложняют ограничения движения автотранспорта, связанные с продолжающимся ремонтом магистрали. По сообщениям очевидцев в социальных сетях, автомобильная пробка уже растянулась от Комсомольской площади до моста на улице Рождественского, под которым проходит граница Тракторозаводского и Ленинского районов Челябинска.

Челябинск, Виктор Елисеев

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