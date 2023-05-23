В Челябинске продлят Сквер искусств

Прогулочную набережную в Челябинске расширят на восток.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», прогулочную набережную реки Миасс и «Арт-Сквер» продлят до улицы Свободы. Об этом сообщила мэр Челябинска Наталья Котова.

По словам чиновницы, благоустройство коснется территории, представляющей из себя сегодня неприглядный пустырь.

«Здесь появится много зелени, газонов, широкие мощеные дорожки, а также площадка с роллердромом, на которой зимой будет заливаться каток, – рассказала градоначальница в своем телеграм-канале. – С помощью геопластики будет создан оригинальный рельеф местности, искусственные холмы. Также в проекте – площадка для размещения арт-объектов».

Работы по продолжению «Арт-сквера» и пешеходной набережной планируется завершить до конца летнего сезона.

Челябинск, Виктор Елисеев

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