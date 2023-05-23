Лось, пробравшийся в детский сад Златоуста, погиб

Животное, попавшее на территорию дошкольного учреждения в Челябинской области, не вынесло стресса и ран.

Как сообщал уже «Новый День», молодого лося заметили сегодня утром на территории одного из детских садов Златоуста. По сообщениям очевидцев, животное было очень напугано.

По информации министерства экологии Челябинской области, на место прибыл охотинспектор ведомства, а также егеря от регионального отделения Союза обществ охотников и рыболовов и сотрудники полиции.

«С территории детского сада молодого зверя удалось перенаправить в лес, но там он вновь напугался местных жителей, пришедших к роднику за водой, и вернулся в город, перепрыгнув через забор стадиона. Обратно, к сожалению, перепрыгнуть уже не смог, скончавшись от стресса и нанесенных себе во время передвижений по городу травм», – рассказали представители министерства.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»