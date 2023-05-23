У южноуральских девятиклассников начинается ОГЭ

Основной период сдачи ОГЭ стартует в этом году 24 мая.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства образования и науки Челябинской области, завтра, 24 мая, для девятиклассников Южного Урала начинается основной период государственной итоговой аттестации (ГИА). В нем принимают участие более 39 тысяч южноуральских школьников, из них сдавать государственный выпускной экзамен (ГВЭ) в 9 классе планируют более 4 тысяч обучающихся.

Для получения аттестата об основном общем образовании выпускникам 9-х классов необходимо успешно сдать четыре предмета: два обязательных экзамена (русский язык и математику) и два предмета по выбору.

В Челябинской области для проведения ОГЭ будет задействовано 196 пунктов проведения экзаменов, для ГВЭ – 149.

Согласно расписанию, первые экзамены пройдут 24 мая. В этот день участникам предстоит сдать экзамены по выбору: история, физика, биология. В них панируют принять участие более 10 тысяч девятиклассников области.

Каждый вариант контрольно-измерительных материалов (КИМ) по истории состоит из двух частей и включает в себя 24 задания, которые различаются формой и уровнем сложности; на выполнение экзаменационной работы предоставляется 3 часа (180 минут).

Экзаменационная работа по физике включает в себя 25 заданий, на выполнение которых предоставляется 180 минут. Участникам экзамена разрешается пользоваться непрограммируемым калькулятором и линейкой.

Экзамен по биологии состоит из двух частей и содержит 26 заданий. На экзамене по биологии разрешается использовать линейку и непрограммируемый калькулятор. Для выполнения заданий участникам отводится 2,5 часа (150 минут).

С результатами экзаменов девятиклассники смогут ознакомиться не позднее 7 июня в своих образовательных организациях.

В период государственной итоговой аттестации в Челябинской области действует «горячая линия». По всем вопросам организации и проведения экзаменов можно обращаться по телефону +7(351)263-25-17.

Челябинск, Виктор Елисеев

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