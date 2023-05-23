В Челябинске на оживленной магистрали рухнул столб

В Челябинске на оживленной магистрали упал столб.

Как передает корреспондент «Новый День», инцидент произошел на Комсомольском проспекте. Камеры наружного наблюдения зафиксировали, как троллейбус дернул «усами» за провода, и в то же мгновенье упал столб, к которому были прикреплены тросы, поддерживающие контактную сеть.

Опора не рухнула на землю, удержавшись на тех же тросах, а просто повисла над газоном. Никто не пострадал.

Челябинск, Павел Зварзин

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