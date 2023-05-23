В Челябинске на месяц закроют один из троллейбусных маршрутов

Троллейбус №6 в Челябинске временно прекращает работу.

Как сообщили РИА «Новый День» в ООО «ЧелябГЭТ», ограничения связаны с проведением дорожных работ по проспекту Ленина на участке от улицы Героев Танкограда до ЧТЗ.

С 24 мая по 24 июня закрывается движение троллейбусного маршрута №6.

На время закрытия движения будет усилен троллейбусный маршрут №19.

Челябинск, Виктор Елисеев

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