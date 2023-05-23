В Челябинске на месяц закроют один из троллейбусных маршрутов

Троллейбус №6 в Челябинске временно прекращает работу.
Как сообщили РИА «Новый День» в ООО «ЧелябГЭТ», ограничения связаны с проведением дорожных работ по проспекту Ленина на участке от улицы Героев Танкограда до ЧТЗ.
С 24 мая по 24 июня закрывается движение троллейбусного маршрута №6.
На время закрытия движения будет усилен троллейбусный маршрут №19.
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2023, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube