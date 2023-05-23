Челябинцы определились с тематикой ледового городка

Ледовый городок в текущем году будет посвящен сказам Бажова – такой выбор сделали горожане.

Как уже сообщал «Новый День», городские власти на платформе «Обратной связи» предложили выбрать направление новогоднего оформления площади Революции из 8 тем:

Малахитовая шкатулка;

Приключения Незнайки и его друзей;

Конек-горбунок;

Айболит;

Спортивная тематика;

Животный мир;

Музыкальный калейдоскоп;

Мир роботов.

Голосование закончилось 22 мая. В первую тройку вошли «Приключения Незнайки», «Музыкальный калейдоскоп» и «Малахитовая шкатулка», набравшая большинство голосов.

Теперь сказы Бажова используют для разработки проекта ледового городка.

Челябинск, Павел Зварзин

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