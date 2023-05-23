Челябинцы определились с тематикой ледового городка

Ледовый городок в текущем году будет посвящен сказам Бажова – такой выбор сделали горожане.
Как уже сообщал «Новый День», городские власти на платформе «Обратной связи» предложили выбрать направление новогоднего оформления площади Революции из 8 тем:
Малахитовая шкатулка;
Приключения Незнайки и его друзей;
Конек-горбунок;
Айболит;
Спортивная тематика;
Животный мир;
Музыкальный калейдоскоп;
Мир роботов.
Голосование закончилось 22 мая. В первую тройку вошли «Приключения Незнайки», «Музыкальный калейдоскоп» и «Малахитовая шкатулка», набравшая большинство голосов.
Теперь сказы Бажова используют для разработки проекта ледового городка.
Челябинск, Павел Зварзин
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