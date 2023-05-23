Ущерб – 73 миллиона рублей: в Челябинске будут судить главу «пирамиды», сулившей избавить от долгов

В Челябинске перед судом предстанет руководитель «финансовой пирамиды», похитившей у клиентов свыше 73 миллионов рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Башкирии. Мужчина обвиняется в мошенничестве.

️По версии следствия, именно он с апреля 2013 по февраль 2014 года фактически руководил ООО «ДревПром». Вместе с подельникам бизнесмен открыл офисы в Челябинске и области, где они и общались с будущими клиентами, тщетно пытавшимися рассчитаться с кредитными обязательствами перед банками.

Помочь в этом и обещали южноуральцам ушлые дельцы. Как убеждали должников, им нужно было всего-то заплатить ООО «ДревПром» 20-35 процентов от суммы кредита, за что общество обязалось погасить всю имеющуюся задолженность клиентов перед кредитной организацией.

"️В действительности ООО «ДревПром» действовало по принципу финансовой пирамиды. Сообщники оплачивали лишь часть долга потерпевших перед кредитно-финансовыми организациями, а оставшейся суммой распоряжались по собственному усмотрению», – рассказали представители прокуратуры.

Всего от действий бизнесменов пострадали 668 южноуральцев, потерявшие в общей сложности более 73 миллионов рублей.

Уголовное дело будет направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

В 2019 году мужчина и 5 его соучастников уже были осуждены за аналогичные действия Стерлитамакским городским судом Республики Башкортостан к различным срокам наказания.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»