На восточном берегу питьевого источника Челябинска планируют большую стройку

Единственный питьевой источник Челябинска – Шершневское водохранилище продолжают активно застраивать.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», градостроительная комиссия рекомендовала выдать разрешение на строительство многокваритрных домов на восточном берегу Шершневского водохранилища.

Как выяснилось, были проведены публичные слушания, на которые выносился проект застройки более 22 тысяч квадратных метров между Большим переулком и улицей Кузнецова. Там собираются возвести клубный дом премиум-класса.

К строительству планируют приступить в 2024 году. В протоколе слушаний отмечается, что к потенциальному застройщику возникли вопросы, связанные со строительством на берегу водохранилища, однако тот смог дать аргументированные ответы на них. Что это были за вопросы и аргументы, не уточняется.

Любопытно, что еще не построенный дом уже нанесен на некоторые карты Челябинска.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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