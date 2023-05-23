В Челябинске начали застраивать еще один памятник природы

В Челябинске возникли проблемы с еще одни памятником природы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пока горожане бьются, чтобы защитить от уничтожения уникальный Городской бор, по-тихому начали застраивать Каштакский бор, получивший статус памятника природы в 1969 году.

«С того времени реликтовый сосновый бор, которому насчитывается несколько тысячелетий, был взят под охрану. На его территории располагались санатории, дома отдыха и детские лагеря. Так, до конца 90-х существовал детский оздоровительный лагерь «Каштак». Однако его распродали по объектам и в 2021 году обнесли забором, – написали челябинцы в письмах на имя главы следственного комитета Александра Бастрыкина и генерального прокурора России Игоря Краснова. – После чего на территории лагеря активно началось строительство жилых домов, несмотря на то, что он остался в границах Каштакского бора.

Земельные участки являются государственной собственностью Челябинской области, так как расположены в границах особо охраняемой природной территории памятника природы Челябинской области – Каштакский бор».

Авторы письма отмечают, что только на территории бывшего лагеря собираются построить до 40 объектов жилья и инфраструктуры.

«Со стороны чиновников местной администрации мы видим халатное отношение к исполнению своих прямых должностных полномочий (ст. 293 УК РФ), в том числе в части отсутствия контроля за самовольным строительством жилых домов на месте зданий лагеря. Данное строительство ведется без какой-либо разрешительной и градостроительной документации», – заявляют челябинцы и просят руководителей правоохранительных органов предотвратить варварскую вырубку реликтового бора и помочь сохранить уникальный лесной массив. А заодно и дать правовую оценку действиям или бездействию чиновников по указанным фактам и принять соответствующие меры реагирования.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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