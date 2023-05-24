Под окнами дорогого микрорайона в Челябинске растет несанкционированная свалка

Жители микрорайона на северо-западе Челябинска возмущены разрастающейся у них на глазах свалкой.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, к общественникам обратились жители ЖК «Ньютон» с жалобами на то, что буквально через дорогу от их домов ширится и растет стихийная свалка.

Некогда покупателям, присматривавшимся к квартирам в микрорайоне с ценами на недвижимость выше средней по Челябинску, продавцы говорили, что предлагают не просто квадратные метры, а образ жизни. Однако, как убедились побывавшие на месте активисты, с тех пор в чаемом «образе» появились не слишком вдохновляющие оттенки. «Зеленая лесная зона, которую презентуют, как одно из преимуществ этого микрорайона, завалена мусором. Кучи отходов лежат повсюду – на тропинках, между деревьями, в траве», – отмечают общественники.

«Ассортимент» более, чем богатый: строительные материалы, старая мебель, автопокрышки и камеры, изношенная рабочая одежда, новогодние гирлянды, спиленные ветки, органические отходы.

Подобные завалы могут спровоцировать природные пожары и размножение грызунов, обеспокоены челябинцы.

Общественники намерены выяснить, кто решил превратить уголок природы на границе города и Сосновского района в несанкционированную мусорный полигон.

Они уже обратились в министерство экологии с просьбой организовать проверку, а также в администрацию Челябинска с требованием ликвидировать стихийную свалку в черте города.

Челябинск, Виктор Елисеев

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