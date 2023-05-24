Каждый пятый южноуралец потерял в зарплате

20% работников Челябинской области заявили о снижении заработной платы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ровно половина работающих южноуральцев почувствовали изменения получаемой ими заработной платы. Это существенно выше, чем в целом по России и на Урале. Таковы результаты опроса, проведенного Службой исследований hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга.

Так, 20% жителей Южного Урала рассказали, что стали зарабатывать меньше, чем год назад. Еще 30% опрошенных южноуральцев сообщили, что весной 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го уровень их заработной платы увеличился (по доле таких ответов регион занял второе место в России, уступив только Волгоградской области). У 50% челябинцев доходы за год никак не изменились.

В целом по Уральскому федеральному округу на падение заработных плат пожаловались 16%, по России – 20%. О росте зарплат сообщили 19% уральцев и 20% россиян.

Об увеличении размера жалованья чаще других рассказывали представители профессиональных сфер «Искусство, развлечения, массмедиа» (30%), «Закупки» (27%), а также «Наука, образование» (25%). С падением заработных плат обычно сталкивались представители розничной торговли (38% сообщили, что их доходы упали), а также менеджеры по продажам и медики (по 29%).

Интересно, что мужчины чаще женщин говорили о росте своей зарплаты (21% против 18%). Кроме того, увеличение доходов более свойственно категории молодых работников – о росте заработных плат сообщили 28% респондентов в возрасте 18-24 лет и только 11% – в возрасте старше 55 лет

Челябинск, Виктор Елисеев

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