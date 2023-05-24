На участке М-5 в Челябинской области закроют движение из-за взрывов

Ограничивается дорожное движение в Ашинском районе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал», в связи с проведением буровзрывных работ на участке реконструкции автомобильной дороги М-5 в четверг, 25 мая, с 10:00 до 13:00 по местному времени дорожное движение на участке 1565 км – 1576 км в Ашинском районе будет закрыто.

Схема объезда данного участка реконструкции по региональным дорогам по маршруту Аша-Миньяр-Сим предусмотрена только для легкового транспорта. Для тяжеловесного транспорта (большегрузы, автобусы) на время буровзрывных работ проезд запрещен.

В дорожном учреждении напоминают, что временные ограничения будут вводиться еженедельно каждый четверг вплоть до 1 октября текущего года. Водителям рекомендуется учитывать эту информацию при планировании своего маршрута

.Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах в Челябинской и Курганской областях можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63 (звонок бесплатный) и +7 982 331 37 84 (WhatsApp).

Челябинск, Виктор Елисеев

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