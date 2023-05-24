36 южноуральцев госпитализировали с подозрением на энцефалит

Число нападений клещей на южноуральцев выросло почти вдвое.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, по данным еженедельного мониторинга на 19 мая в медицинские организации региона обратилось 4 тысячи 602 жителя области, пострадавших от укуса клещей, в том числе 1 тысяча 261 ребенок.

За аналогичный период 2022 года зарегистрировано 2 тысячи 713 человек, в том числе 824 ребенка.

Госпитализировано с подозрением на клещевой энцефалит 36 больных.

Нападение клещей отмечено во всех муниципальных образованиях. Ежегодно на территории области регистрируется более 15 – 20 тысяч пострадавших от укусов клещами. Клещи на Южном Урале являются переносчиками таких заболеваний как клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз, моноцитарный эрлихиоз человека, гранулоцитарный анаплазмоз человека, туляремия.

С начала сезона в области исследовано от населения более 2 тысяч 800 клещей на зараженность клещевыми инфекциями: из них – 15,0% инфицированы боррелиями, 0,1% – вирусом клещевого энцефалита, 0,7% – эрлихиями, 0,4% – анаплазмами.

Челябинск, Виктор Елисеев

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