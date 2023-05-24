ФК «Челябинск» не смог получить лицензию для повышения лиги

Челябинский футбольный клуб не получил лицензию, позволяющую выступать в Первом дивизионе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Российский Футбольный союз выдал 39 лицензий для возможного участия в соревнованиях УЕФА, Премьер-Лиге или Первом дивизионе в сезоне 2023/2024. Об этом сообщается на сайте РФС.

Всего на рассмотрение комиссии РФС поступило 45 комплектов документов от клубов.

ФК «Челябинск» претендовал на получение лицензии РФС II, позволяющей выступать в играх Первого дивизиона (лиги) Футбольной национальной лиги. Однако клубу отказали «в связи с невыполнением обязательных критериев (например, финансовых)". Также этого патента не получили «Иртыш» (Омск), «Текстильщик» (Иваново), «Спартак» (Кострома) и «Амкар-Пермь».

Впрочем, челябинские футболисты пока и не попадают в Первый дивизион. В настоящее время «Челябинск» прочно удерживает четвертое место группы 4 второй лиги ФНЛ. Это позволит команде начать выступление в сезоне 2023/2024 годов в «Серебряной» группе дивизиона А реформированной второй лиги ФНЛ. Для того, чтобы претендовать на выход в первую лигу, челябинцам для начала необходимо не только получить соответствующую лицензию РФС, но и пробиться в «Золотую» группу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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