В Челябинске 50-летний горожанин устроил стриптиз на оживленной улице

Перепуганные челябинцы вызвали полицию, чтобы урезонить обнаженного горожанина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 24 мая, на северо-западе областного центра, недалеко от университетского городка.

Неизвестный мужчина на пересечении улиц Братьев Кашириных и Молодогвардейцев начал раздеваться на глазах у изумленных прохожих. Ко времени прибытия на место полицейских, вызванных кем-то из горожан, мужчина был практически голым и мирно посапывал на клумбе, в окружении травы и кустарников.

Стражи порядка вызвали медиков, которым и передали 50-летнего южноуральца.

Челябинск, Виктор Елисеев

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