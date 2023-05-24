На дороги Челябинска выйдут новые автобусы среднего класса

Транспортники Челябинска проведут тестирование новых ПАЗов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, группа ГАЗ передала региону для опытной эксплуатации низкопольный автобус среднего класса нового поколения CITIMAX 9 производства Павловского автобусного завода (ПАЗ).

Пассажировместимость машины – 77 человек. В автобусе – самая большая площадь низкого пола в своем классе (10 квадратных метров).

«За счет использования инновационных материалов в салоне значительно снижен уровень шума. Большая площадь остекления дает наилучшую обзорность пассажирам, современный экстерьер обеспечивает полное отсутствие «слепых зон» для водителя. Кроме того, в автобусах CITYMAX 9 реализована система «чистого пола», подразумевающая отсутствие каких-либо креплений к полу, в том числе сидений и поручней, что позволяет обеспечить широкие проходы между рядами сидений и облегчает мойку салона», – рассказали представители ведомства.

Три месяца автобус будут тестировать в МУП «СОД». Затем будет принято решение об эксплуатации этой марки в Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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