В челябинских пришкольных лагерях отказались от платы за питание

Питание воспитанников пришкольных лагерей в Челябинске организуют за счет бюджета.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, летом текущего года детей в лагерях с дневным пребыванием при образовательных учреждениях будут кормить за счет средств городского бюджета.

По решению муниципальных властей, бесплатное двухразовое питание предусмотрено для всех детей, вне зависимости от наличия или отсутствии льготной категории.

В этом году работа пришкольных лагерей детей будет организована на 158 площадках: практически во всех школах города и двух учреждениях дополнительного образования. Все смены будут профильные, тематику выбрали сами образовательные организации.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»