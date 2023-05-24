Звезда мировой оперы выступит под открытым небом в Челябинске

Челябинская филармония анонсировала концерт Аиды Гарифулиной.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского концертного объединения, 7 июля на открытой площадке около памятника Курчатову выступят мировая звезда оперной сцены Аида Гарифуллина (сопрано) и Государственный симфонический оркестр Челябинской области.

«Каждое выступление Аиды Гарифуллиной – значимое событие, которого с замиранием сердца ждут слушатели по всему миру. Ее голос завораживает с первых секунд. Заслуженной артистке Российской Федерации и Республики Татарстан рукоплескали в лучших концертных залах мира. Она постоянный приглашенный артист Большого театра (Москва), Королевского оперного театра Ковент Гарден (Лондон), Ла Скала (Милан), Метрополитен опера (Нью-Йорк) и многих других. Аида Гарифуллина выступает под музыкальным руководством выдающихся дирижеров, в том числе Валерия Гергиева, Зубина Мета, Кента Нагано, Пласидо Доминго, Густаво Дудамеля, Антонио Паппано, Даниэля Баренбойма», – рассказали в Челябинской филармонии.

Концерт Аиды Гарифуллиной и симфонического оркестра впервые пройдет в Челябинске под открытым небом. Вместительная площадка под открытым небом рассчитана на 3 тысячи 600 человек. Билеты на представление можно приобрести по обычным каналам.

Челябинск, Виктор Елисеев

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