На северо-западе Челябинска фонтан воды хлынул на дорогу. Микрорайон остался без воды на всю ночь

Из-за коммунальной аварии микрорайон на северо-западе Челябинска остался без воды на всю ночь.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла на улице Братьев Кашириных сегодня, 24 мая. Об этом горожане сообщили в социальных сетях.

По словам очевидцев, фонтан воды хлынул, затопив проезжую часть. Оказалось, что строители повредили водопроводные сети.

«В результате повреждения водовода диаметром 300 миллиметров, находящегося на балансе ООО «ЮжУралВодоканал», отключено водоснабжение в 20 жилых домах», – рассказали в пресс-службе мэрии Челябинска.

Под отключение попали дома по адресам:

ул. Бр. Кашириных, 163,165;

ул. Академика Королева, 1-23;

ул. Академика Сахарова, 2-14;

ул. Университетская Набережная, 88-92.

Аварийные работы ведутся. Ориентировочный срок завершения – до 5 часов 25 мая.

В бесплатный режим до утра переведены водоматы по адресам:

ул. Академика Королева, 45;

ул. Братьев Кашириных, 160;

ул. Академика Сахарова, 20;

ул. 250 лет Челябинску, 77.

Челябинск, Виктор Елисеев

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