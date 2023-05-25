25 мая ожидаются следующие события – Челябинск

15:30 Челябинск – Концерт, Уральского духового оркестра в рамках проекта «Звезда по имени Солнце»: обработки легендарных хитов культовых рок-групп, от «Queen» и «Scorpions» до «КИНО» и «Агаты Кристи» (главный вход ЮУрГУ, пр. Ленина, 76, площадь)