25 мая ожидаются следующие события – Челябинск

25.05.2023, четверг
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10:00 Челябинск – День счастливого билета среди пассажиров автобусных маршрутов №№ 2, 4, 15, 80, 81, 123, 483 (остановка «ЮУрГУ» в сторону парка Гагарина)
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11:00 Челябинск – Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступит с обращением к депутатам Законодательного Собрания Челябинской области (ЗСЧО, ул. Кирова, 114)
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11:00 Челябинск – Демонстрация особенностей нового троллейбуса и ознакомительная поездка всех желающих по территории парковки в рамках выставки «Уральский автосалон. Коммерческий и общественный пассажирский транспорт» (ЛА «Трактор», ул. 250-летия Челябинска, 38)
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11:00 Челябинск – Круглый стол на тему финансирования малого и среднего бизнеса в Челябинской области (пресс-центр «КП-Челябинск», ул. Красная, 4, шестой этаж)
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11:30 Челябинск – Круглый стол по развитию троллейбусной системы Челябинска в рамках выставки «Уральский автосалон. Коммерческий и общественный пассажирский транспорт» (ЛА «Трактор», ул. 250-летия Челябинска, 38)
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14:00 Челябинск – Заседание Законодательного собрания Челябинской области (ул. Кирова, 114, большой зал)
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14:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная Библионочи в челябинской «Публичке» (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)
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15:00 Челябинск – Конференция уральских маркетологов (ЦМТ, ул. Ленина, 35, конгресс-холл)
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15:30 Челябинск – Концерт, Уральского духового оркестра в рамках проекта «Звезда по имени Солнце»: обработки легендарных хитов культовых рок-групп, от «Queen» и «Scorpions» до «КИНО» и «Агаты Кристи» (главный вход ЮУрГУ, пр. Ленина, 76, площадь)
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