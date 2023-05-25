В Германии вороны напали на прохожих, есть пострадавшие

В Германии вороны напали на прохожих.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в Дрездене на улице
Девриенштрассе. Птицы набросились на прохожих.
По данным местной полиции, одну из пострадавших – 39-летнюю женщину пришлось госпитализировать с травмой головы. Остальные получили менее значительные повреждения и от госпитализации отказались.
Дрезден, Игорь Юров
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