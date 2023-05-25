В Челябинске на железнодорожном вокзале опрокинулись вагоны со щебнем

В Челябинске выясняют обстоятельства схода вагонов с железнодорожных путей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, инцидент произошел в ночь на четверг, 25 мая, на 53 пути парка Д станции Челябинск-Главный Южно-Уральской железной дороги.

Во время движения грузового поезда со щебнем с рельсов сошли три вагона, два из них перевернулись.

Задержек движения пассажирских поездов, пострадавших и фактов причинения вреда окружающей среде нет.

Причины происшествия устанавливаются. На место ЧП выезжал Челябинский транспортный прокурор.

Челябинск, Виктор Елисеев

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