Иностранный язык стал самым непопулярным предметом на ЕГЭ в Челябинске

ЕГЭ в Челябинске сдадут более 5,4 тысячи одиннадцатиклассников.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, сегодня, 25 мая, в школах города прозвучал последний звонок, а уже завтра стартует основной период государственной итоговой аттестации: выпускники сдадут ЕГЭ по географии, литературе, химии.

Всего в этом году ЕГЭ сдадут более 5,4 тысяч челябинских выпускников 11 классов. Напомним, обязательными для сдачи и получения аттестата об полном общем образовании являются русский язык и базовая математика. Тем, кто планирует поступать в высшие учебные заведения, необходимо сдать математику на профильном уровне – ее выбрали 49% выпускников. Этот предмет является лидером среди наиболее часто выбираемых для сдачи.

Традиционно в перечень самых популярных предметов у одиннадцатиклассников входит обществознание: в этом году его сдадут 47% обучающихся. Растет количество выпускников, выбирающих для сдачи информатику и ИКТ: в 2023 году этот предмет выбрали 28% одиннадцатиклассников.

А вот иностранные языки челябинские школьники выбирают не так массово: к примеру, в этом году ЕГЭ по китайскому языку сдадут всего три человека.

Челябинск, Виктор Елисеев

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