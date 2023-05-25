Без амбиций: глава Южного Урала озвучил скромные планы на будущее

Глава Южного Урала озвучил скромные планы на будущее.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», традиционное выступление пред Законодательным собранием губернатор Челябинской области Алексей Текслер, как и год назад, начал с отступления, посвященного продолжающейся специальной военной операции.

Коротко вспомнив сюжеты, связанные с участием в СВО южноуральцев, и парой предложений частичную мобилизацию, глава региона подробнее рассказал о мерах соцподдержки участникам СВО и их семьям, а также о помощи, оказываемой регионом Донбассу и вновь присоединившимся к России территориям.

Вернувшись на уральскую почву, чиновник заявил, что экономика Южного Урала справилась с давлением западных санкций и вышла на уверенный рост: индекс промышленного производства за первый квартал текущего года составил 107,3%, причем в секторе обрабатывающих производств вырос на 9,5%. Такой результат неудивителен. Продолжающаяся загрузка предприятий ОПК региона за счет гособоронзаказа, действительно, существенно снизила отрицательный эффект от санкций.

Вместе с тем, г-н Текслер предпочел не вспоминать о падении прибыли южноуральских предприятий по итогам 2022 года примерно втрое, что уже сказалось на наполняемости бюджета (компаниям пришлось вернуть из казны переплату по налогу на прибыль).

Вновь говорил чиновник и о привлечении в регион новых производств. Правда, пока в этом направлении властям похвастаться нечем. Единственный новый (он же старый) игрок, появившийся в том же Челябинске в последние годы – Трубная металлургическая компания Дмитрия Пумпянского, установившая контроль над ЧТПЗ. Впрочем, попытки добиться этого бизнесмен предпринимал и ранее.

Другие инвесторы в регион пока не спешат. Да и несколько странно бы выглядела такая торопливость на фоне исторических минимумов безработицы, о которых регулярно отчитываются региональные власти. Ведь если верить чиновникам правительства Челябинской области, работать на новых предприятиях сейчас в регионе практически некому.

Весьма оптимистично смотрит глава региона и на агропромышленный комплекс. В прошлом году Челябинская область побила рекорды сбора урожая. На этот год задач поставлена весьма амбициозная – собрать не менее 2 миллионов тонн зерновых культур. Правда, эти планы могут нарушить засуха и пожары.

Еще одна масштабная проблема, с которой пытаются справиться власти, – расселение ветхо-аварийного жилья. На фоне сокращения федерального финансирования областным чиновникам пришла в голову идея увязать планы по расселению старых зданий с концепцией комплексного развития территорий в южноуральских городах.

Правда, пока в том же Челябинске застройщики не слишком торопятся помогать расселению ветхо-аварийного жилья, а программы комплексного развития территорий стараются завести на высокорентабельные участки, как произошло не так давно с территорией бывшего санатория «Солнечный» на границе с ООПТ «Челябинский (городской) бор». Подобные проекты стремятся к возведению жилья, стоимость которого существенно превышает эконом-класс. А застройщики еще и пытаются дополнительно «нагрузить» муниципалитет расходами на строительство социальной инфраструктуры. Например, застройщик будущего ЖК «Солнечный» на всех презентациях проекта упоминает о возможности строительства поблизости школы. Но возводить ее придется на участке, принадлежащем городу, и за счет средств городской казны.

В то же время, в других территориях региона периодически вспыхивают скандалы из-за срыва переселения жителей из ветхих домов. Подобное совсем недавно произошло в Аргаяшском районе, где строительство нового дома приостановили из-за переноса регионального финансирования на 2024 год.

Конечно, не мог Алексей Текслер обойти вниманием проблему экологии. И здесь остается лишь удивляться настойчивости губернатора. Ведь он снова заявил о снижении выбросов в Челябинске на 40% с базового уровня 2017 года. Правда, несмотря на заверения первого лица региона, сами челябинца никаких улучшений не замечают. Более того, и мнение рядовых горожан, и оценки Росгидромета говорят об ухудшении ситуации с атмосферным воздухом в областном центре. И если в 2018-2020 годах уровень загрязнения атмосферы в Челябинске оценивался как повышенный, в 2021-2022 годах синоптики говорили уже об очень высоком уровне загрязнения.

Хотя формально ухудшение ситуации может и не противоречить заявлениям губернатора. Ведь в 40% оценивалась доля выбросов в воздух Челябинска закрытой и теперь уже рекультивированной городской свалки.

Вот и получается, что количество выбросов должно было сократиться. Но челябинцы этого почему-то не заметили.

Можно отметить, что это не единственная отрасль, где ощущения южноуральцев никоим образом не зависят от отчетов чиновников. Еще одна – дорожное строительство. А здесь глава региона анонсировал сегодня едва ли не вторую «дорожную революцию». Благо, речь пока идет лишь о «дорожном рывке». Но жители региона уже поднапряглись. По словам чиновника, в 2023 году в области планируется отремонтировать более 850 тысяч квадратных метров дорог (против 718,7 километра в 2022 году).

Вот только уже не первый год южноуральцы наблюдают не слишком вдохновляющую «игру»: подрядчик ремонтирует участок магистрали, на следующий год проверка показывает, что работы выполнены некачественно, и дорожников принуждают устранить недочеты за свой счет. В итоге, как не раз отмечали общественники и рядовые южноуральцы, все оказываются, вроде как, в выигрыше: подрядные организации выполняют требования заключенного ранее контракта, чиновники ставят себе «галочку» за выявление и устранение недочетов. А то, что ездить по «отремонтированной» дороге, несмотря на затраты из бюджета, как было невозможно раньше, так невозможно и теперь – заботит только сталкивающихся с этим водителей.

Впрочем, несколько успокоиться южноуральцы могли бы, наблюдая за тем, как разворачиваются работы по благоустройству. И действительно, в регионе стало больше скверов и общественных пространств. Не всегда их качество отвечает надеждам жителей, и каждую осень южноуральцы то и дело указывают на недоделки и недочеты. А каждую весну-лето – привычно фиксируют тут и там засохшие деревья и кустарники.

Но региональные власти собой довольны (а засохшие деревья можно хоть каждый год менять на новые в рамках гарантийных обязательств). Более того, сегодня Алексей Текслер заявил, что принял решение с 2024 года увеличить финансирование программы инициативного бюджетирования, по которой обычно и ведут благоустройство, на 50%. С нынешних 1,5 миллиардов рублей до 2,25 миллиарда рублей.

Но главное, что можно отметить в нынешнем выступлении: губернатор старался воздерживаться от слишком уж громких заявлений. И даже о своем грандиозном проекте – метротраме упомянул лишь вскользь, напомнив, что именно в 2023 году должна начаться основная фаза его строительства. Зато заявил, что регион займется приобретением автобусов для 21 муниципалитета. На это область должна получить 1,2 миллиарда рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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