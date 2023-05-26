В выходные четыре троллейбусных маршрута в Челябинске закроют

В центре Челябинска закроют движение троллейбусов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», с 27 мая до 5 часов 29 мая закрывается движение троллейбусов на участке проспекта Ленина от Свердловского проспекта до кольца «Парка Гагарина».

Ограничения связаны с продолжающейся модернизацией контактной сети.

Троллейбусы направят:

№10 – Солнечный берег – ул. Свободы – ул. Тимирязева – пл. Революции – Солнечный берег;

№14 – ЧМК – ул. Молодогвардейцев – ул. Братьев Кашириных (в оба направления);

№17 – ул. Молдавская – Комсомольский проспект – Свердловский проспект – ул. Труда – ул. Братьев Кашириных – ул. Молодогвардейцев – Молдавская;

№19 – Первоозерный – ул. Свободы – ул. Тимирязева – пл. Революции – Первоозерный.

На время действия ограничений челябинцы смогут воспользоваться автобусами №№ 2, 4, 51, 64, 71, 483.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»