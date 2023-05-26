26 мая ожидаются следующие события – Челябинск

10:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная единой квитанции расчетного центра «Уралэнергосбыт», в которую помимо услуг по отоплению, свету, горячей воде, капремонту теперь включена услуга по вывозу мусора (ТКО) (пресс-центр «КП-Челябинск», ул. Красная, 4, шестой этаж)