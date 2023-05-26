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Пятница, 26 мая 2023, 06:45 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы

26 мая ожидаются следующие события – Челябинск

26.05.2023, пятница

  • 10:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная единой квитанции расчетного центра «Уралэнергосбыт», в которую помимо услуг по отоплению, свету, горячей воде, капремонту теперь включена услуга по вывозу мусора (ТКО) (пресс-центр «КП-Челябинск», ул. Красная, 4, шестой этаж)

  • 16:00 Челябинск – Фестиваль детского традиционного народного творчества «Весенний хоровод» (ДХШИ, ул. 40-летия Октября, 21)

  • 18:00 Челябинск – Отчетный концерт творческих коллективов «Я и мой наставник» (ДК «Сосновка, ул. Пионерская, 2А)

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