Старые срубили, новые засохли: челябинцы нашли еще одну «мертвую» аллею

Больше 50 высаженных деревьев погибли на северо-западе Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе общественного объединения «Эко-Standart», на сей раз к активистам обратились родители учеников академического лицея№95, расположенного на улице Молдавской.

Проблемный участок улицы уже успел «прославиться» в прошлом году, когда в ходе работ по продлению проезжей части до гаражно-строительного кооператива подрядчики срубили 31 дерево.

В рамках реализации муниципального контракта стоимостью более 200 миллионов рублей планировалось не только продлить магистраль, дополнив ее тротуарами, но и провести масштабную высадку зеленых насаждений, включая 127 крупномерных деревьев и 757 кустарников, а также обустроить посевной газон. Часть работ должны были выполнить в 2022 году, часть – в 2023-м.

Выехав на место после жалобы челябинцев, общественники в мае текущего года были удручены. «Большинство высаженных на первом этапе крупномерных деревьев уже погибло или находится в угнетенном состоянии. Кустарник либо не был высажен, либо погиб полностью, газон также на данный момент отсутствует. Среди нарушений чаше всего встречаются разрушившаяся корневая система, необходимая для закрепления деревьев в почве, деревья в неустойчивом состоянии, их ветви сухие, а покрытие листвой составляет менее 1%", – рассказали активисты.

По оценке экологов, из 99 крупных деревьев, высаженных в прошлом году в ходе первого этапа, 55 уже погибли.

«В Челябинске уже который год наблюдается негативная тенденция – отсутствие должного качества озеленения дорожных магистралей. Мы считаем, что часть проблемы может быть связана с халатностью подрядчиков и органов, ответственных за контроль выполняемых работ. По бумагам все проходит без нареканий, но на деле деревья закапываются в строительный мусор, используются не соответствующие ГОСТам посадочные материалы, не осуществляется подготовка посадочных ям. В редких случаях деревья поливаются, не говоря уже о проверке на соответствие критериям качества. Некоторые новые деревья просто падают из-за отсутствия нормальной корневой системы», – сетуют общественники.

По словам горожан, они неоднократно обращались в различные органы с требованиями обратить на это внимание, но пока – безрезультатно. При этом замена некачественных или погибших деревьев происходит лишь тогда, когда поступают обращения в следственный комитет, прокуратуру или после публикаций в СМИ. «Именно поэтому мы решили отправить результаты всех ранее проведенных проверок (более 200 листов) главе следственного комитета России Александру Бастрыкину, который более чутко реагирует на обращения жителей и общественников, чем чиновники челябинской администрации», – рассказал представитель общественной организации. Главу силового ведомства просят взять на контроль контракты по озеленению и их оплаты, а также проверить работу подрядчиков и ответственных чиновников, принимающих такие некачественные, как считают активисты, работы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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