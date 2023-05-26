В Нагайбакском районе – новый глава

Районные депутаты утвердили в должности нового руководителя Нагайбакского района.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 26 мая, собрание депутатов Нагайбакского района избрало главой муниципалитета директора по качеству ООО «Урал Ситно» Егора Тимофеева. Такое решение приняли депутаты районного собрания путем тайного голосования. Об этом URA.RU сообщили в конкурсной комиссии.

Напомним, кресло главы стало вакантным после отставки Ивана Сурменева в марте текущего года. Этому предшествовала трагедия в районном центре, когда ребенок погиб после падения на него с крыши ФОКа ледяной глыбы.

Помимо Тимофеева, на должность главы района претендовали глава Переселенческого сельского поселения Артем Матвеев и депутат районного собрания Светлана Мамедалина. Однако большинство парламентариев высказались в ходе тайного голосования за кандидатуру Егора Тимофеева.

Челябинск, Виктор Елисеев

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