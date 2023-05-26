В Челябинске недалеко от полиции на контейнерной площадке нашли младенца

Грудного ребенка обнаружили брошенным у мусорного контейнера в центре Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», новорожденную девочку челябинцы нашли утром пятницы, 26 мая. Ребенок лежал на контейнерной площадке во дворе одного из домов на пересечении улиц Красной и Сони Кривой.

Известно, что младенец жив, но получил переохлаждение. Ребенка госпитализировал экипаж скорой медицинской помощи.

Полиция уже выяснила личность матери ребенка, определенного места жительства женщина не имеет. Сейчас с ней проводят следственные действия.

Интересно, что двор, где нашли малышку, граничит с отделением полиции, в соседних домах размещены образовательные учреждения, магазины и известный торгово-развлекательный комплекс.

Челябинск, Виктор Елисеев

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