В Челябинске недалеко от полиции на контейнерной площадке нашли младенца

Грудного ребенка обнаружили брошенным у мусорного контейнера в центре Челябинска.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», новорожденную девочку челябинцы нашли утром пятницы, 26 мая. Ребенок лежал на контейнерной площадке во дворе одного из домов на пересечении улиц Красной и Сони Кривой.
Известно, что младенец жив, но получил переохлаждение. Ребенка госпитализировал экипаж скорой медицинской помощи.
Полиция уже выяснила личность матери ребенка, определенного места жительства женщина не имеет. Сейчас с ней проводят следственные действия.
Интересно, что двор, где нашли малышку, граничит с отделением полиции, в соседних домах размещены образовательные учреждения, магазины и известный торгово-развлекательный комплекс.
Челябинск, Виктор Елисеев
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