СКР заинтересовался «падающими» многоэтажками в челябинском микрорайоне

Глава СКР потребовал отчитаться о проверке жалоб жителей микрорайна «Парковый» в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в Информационном центре Следственного комитета России, председатель комитета Александр Бастрыкин запросил доклад о результатах проверки по информации о нарушении прав жильцов ЖК «Парковый» в Челябинске.

Ранее в интернете челябинцы опубликовали видеообращение, где говорят о допущенных застройщиком «Челябинскгражданстрой» нарушениях при возведении зданий.

По словам горожан, при строительстве многоквартирных домов, запущенных в эксплуатацию в 2018-2019 годах могли быть использованы материалы ненадлежащего качества. В результате в стенах зданий образовались трещины, а многоэтажные дома накренились, что создает угрозу безопасности жителей. «Суд обязал застройщика выплатить собственникам компенсацию, однако более года руководство организации судебное решение не исполняет, выводит активы и пытается инициировать процедуру банкротства, чтобы избежать ответственности», – заявили в силовом ведомстве.

В СУ СК России по Челябинской области организована процессуальная проверка.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову доложить об установленных в ходе проверочных мероприятий обстоятельствах, а по итогам проверки – о принятом по ее результатам процессуальном решении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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