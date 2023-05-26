В Челябинской области bluetooth-колонки уступают рынок «умным» конкурентам

Южноуральцы выбирают умные колонки вместо bluetooth-решений.

Потребители стали все чаще выбирать умные колонки с голосовым помощником вместо портативных аудио-колонок. По итогам первого квартала 2023 года доля продаж умных колонок в объединенной розничной сети МегаФона и Yota составила 74%, в то время как на bluetooth-решения без голосового помощника приходится 26% продаж – еще год назад они занимали долю в 40%.

В целом, в первом квартале этого года продажи умных колонок увеличились на 18%. В сегменте портативных bluetooth-колонок продажи сократились на 37%.

Главной причиной выбора в пользу умных решений является многофункциональность, например, они используются в качестве центра управления умным домом. Производители делают колонки универсальными, давая возможность управлять с помощью нее не только собственной экосистемой устройств, но и продуктами других брендов.

Кроме того, производители начали уделять большое внимание качеству звучания, чтобы привлечь покупателей. Многие новинки оснащены современными акустическими решениями с объемным звуком на 360 градусов. Таким образом умные колонки уже сейчас могут полноценно заменить bluetooth-решения в домашнем пространстве.

Еще одна причина популярности устройств с голосовым помощником – доступность. Сейчас они сопоставимы по стоимости с популярными брендами bluetooth-колонок, например, JBL. Так, в объединенной розничной сети МегаФона и Yota больше половины продаж умных колонок приходится на пять моделей стоимостью менее 4 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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