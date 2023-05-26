В Челябинске, Копейске и Коркино отменят отдельную квитанцию за вывоз мусора

Жители Челябинска, Копейска и Коркино будут оплачивать вывоз коммунальных отходов по единой квитанции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ООО «Центр коммунального сервиса» (регоператор по обращению с ТКО в Челябинском кластере), обновленные платежные документы начнут приходить в начале июня с начислениями за май. Это стало возможным после достижения договоренностей между ЦКС и Единым расчетным центром «Уралэнергосбыта» о печати квитанций и приеме платежей от жителей силами ЕРЦ.

На обслуживание ЕРЦ передано порядка 700 тысяч лицевых счетов потребителей из Челябинска, Копейска и Коркино.

«Строка с начислениями за вывоз твердых коммунальных отходов в единой квитанции появится в новых квитанциях. Жители указанных территорий смогут оплатить данную коммунальную услугу по единому платежному документу, в который включены начисления и по другим коммунальным услугам. При этом отдельного платежного документа за услугу по обращению с ТКО не будет», – уточнили представители регоператора.

Вся информация о региональном операторе по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) будет размещена в единой квитанции расчетного центра «Уралэнергосбыт» по аналогии с другими компаниями. В верхней части указаны реквизиты ООО «ЦКС», лицевой счет, итоговая сумма к оплате, ниже – детализация расчетов. Внешне квитанция ЕРЦ «Уралэнергосбыта» не изменится, в ней лишь появятся дополнительные строки.

Оплатить вывоз мусора можно будет по единому QR-коду в квитанции. При сканировании кода в любом приложении банка клиент автоматически переходит на страницу Единого расчетного центра, где представлено большинство услуг, включенных в квитанцию. Сумму в каждой строке можно скорректировать по мере финансовой возможности на момент оплаты.

Также оплата за вывоз мусора принимается в личном кабинете Единого расчетного центра, на странице безрегистрационной оплаты на сайте «Уралэнергосбыт» или в отделении Сбера. Деньги в полном объеме поступят на лицевой счет поставщика услуги.

Возможность внесения оплаты напрямую региональному оператору также сохранится. Для этого потребители могут воспользоваться сервисом «Оплата без комиссии для физических лиц» на официальном сайте ЦКС по ссылке.

При этом Единый расчетный центр взял на себя обязательства только по печати квитанций и приему платежей. По всем вопросам, связанными с начислениями или качеством предоставляемых услуг, необходимо обращаться в ООО «ЦКС». Телефон «горячей линии» ЦКС 8 (351) 200 33 83. Электронная почта для обращений граждан: info@cks174.ru.

На официальном сайте компании есть также форма обратной связи, через которую можно направить обращение в ЦКС.

Челябинск, Виктор Елисеев

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