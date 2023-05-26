В нескольких городах Южного Урала приступили к рекультивации свалок

Подрядчики приступили к работам по рекультивации свалок в Златоусте, Карталах, Верхнем Уфалее и Магнитогорске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, в регионе продолжается работа по ликвидации свалок твердых коммунальных отходов (ТКО) в границах городов. В настоящее время рекультивацию крупных объектов начали в четырех муниципалитетах.

В рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология» благодаря федеральной субсидии (почти 432 миллиона рублей) планируется реализовать мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок в Златоусте, Карталах и Верхнем Уфалее.

Подрядчики на все три объекта уже определены и приступили к работам. В данным момент проходит технический этап рекультивации, в который входит расчистка территории, разработка отходов из «тела» свалки, перевозка отходов для формирования проектного «тела» свалки и непосредственное формирование проектного «тела» свалки, изготовление рекультивационного грунта и прочее.

Рекультивацию свалок, расположенных в Карталах и Верхнем Уфалее, планируется завершить в 2023 году, в Златоусте – в 2024 году. Рекультивация этих трех свалок позволит восстановить почти 34 гектара нарушенных земель, надеются чиновники.

Кроме того, в рамках федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология» также начаты работы по рекультивации левобережной свалки Магнитогорска. В настоящее время подрядчик приступил к переформированию «тела» свалки.

Рекультивация свалки в Магнитогорске призвана вернуть городу почти 60 гектаров нарушенных земель, а также снизит выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 16 тысяч тонн в год.

Челябинск, Виктор Елисеев

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