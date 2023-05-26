В Челябинской области сократили замначальника Госжилинспекции

Экс-руководителя ГЖИ Челябинской области отправили в отставку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заместитель начальника ГУ «Государственная жилищная инспекция Челябинской области» Андрей Солопов уволен со своей должности с 26 мая. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер.

Причиной увольнения в документе названо сокращение должности гражданской службы в государственном органе.

Напомним, в апреле 2021 года Андрей Солопов был назначен и.о. начальника региональной Госжилинспекции после того, как в отставку была отправлена прежний руководитель Элла Никитина. В октябре 2021 года кресло руководителя учреждения заняла Рашида Ковалева.

Челябинск, Виктор Елисеев

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