Челябинск может стать одним из ключевых узлов транспортного коридора «Север – Юг» и отправной точкой скоростного направления Россия – Иран.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о необходимости создания новый транспортных артерий заявил на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. По его словам, это станет важным направлением развития межгосударственной интеграции.

«Мы приветствуем намерения Российской Федерации по формированию коридоров в направлении КНР, Индии, Пакистана, Ирана, государств Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Считаю, что созрело понимание необходимости развития транспортного коридора Север – Юг в сопряжении с Транскаспийским маршрутом, – сказал президент Казахстана. – В этой связи Казахстан будет выступать надежным логистическим хабом ЕАЭС, задействуя все свои возможности и ресурсы. В качестве предметных инициатив предлагаем запустить скоростные грузовые поезда по железнодорожной магистрали «Челябинск – Болашак – Иран».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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