Суточный разброс температуры на Южном Урале достигнет 30 градусов

Температура воздуха в Челябинской области в ближайшие несколько дней будет колебаться от +5 до +33 градусов Цельсия.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на Южный Урал пришла 30-градусная жара. В последние дни мая столбики термометров будут подниматься до +33, а ночью в горных районах – опускаться до +5.

Дождей не ожидается до следующей пятницы.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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