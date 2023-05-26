Одно из самых популярных озер Южного Урала закрыли для «дикарей»

Одно из самых популярных озер Южного Урала – Тургояк закрыли для неорганизованных туристов.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении ГОЧС Миасса, к озеру будут пропускать только тех, у кого есть путевка на одну из прибрежных баз отдыха либо специальный пропуск.

Документы будут проверять на специализированных постах, развернутых на подъездах к озеру.

Столь жесткие меры объясняют слишком большой рекреационной нагрузкой на памятник природы и особым противопожарным режимом, запрещающим посещение окрестных лесов.

Тем, кто попытается пробраться к озеру «тайными тропами», грозят штрафы: от 10 до 20 тысяч рублей для физических лиц и от 400 до 800 тысяч рублей – для юридических.

Миасс, Ольга Арсентьева

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