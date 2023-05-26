В Магнитогорске старшеклассники избили младших школьников. Родители винят педагогов

Родители магнитогорских школьников пожаловались на беспредел в образовательном учреждении.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о странных методах «поддержания дисциплины» магнитогорцы рассказали в социальных сетях.

«Моего ребенка и еще трех его одноклассников вчера били в школе старшеклассники. Причина – наши дети на перемене играли в игру и якобы очень шумели», – написала в паблике «Черное & белое Магнитогорск» мать одного из пострадавших школьников.

По словам женщины, как она выяснила, бить детей в этой школе, будто бы, разрешает психолог. Так в учебном заведении «поддерживают дисциплину» и «предотвращают травматизм».

«Психолог из старших классов выбрала несколько человек, которые ловят «нарушителей» и разбираются с ними по-своему. Руководство в курсе, действия педагога одобряют. Мы, родители, в шоке! Администрация школы, вы отдаете себе отчет, что у вас там творится? Позволять старшеклассникам избивать малышей! Дичь просто!" – возмущается горожанка.

Женщина пригрозила указать в следующем посте номер школы и имя педагога, «если ситуация не изменится».

Впрочем, сообщением уже заинтересовались правоохранительные органы. «Данная информация будет проверена сотрудниками полиции», – говорится в комментарии от имени управления МВД по Магнитогорску. Родителей попросили связаться с полицейскими.

Челябинск, Виктор Елисеев

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