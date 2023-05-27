27-29 мая ожидаются следующие события – Челябинск

27.05.2023, суббота
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08:00 Челябинск – Восьмая пешая «Городская прогулка 2023» (сбор желающих – у памятника «Орленок» на Алом Поле, перекресток пр. Ленина и ул. Красной)
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09:00 Челябинск – Забег среди малышей «Маленький чемпион» в шести возрастных группах: от полугода до 6 лет (ДС «Юность», Свердловский пр., 51)
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10:00 Челябинск – XII турнир по мини-футболу среди молодежных национальных команд на Кубок главы города (стадион спорткомплекса «Лидер», Копейское шоссе, 43А)
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11:00 Челябинск – Выставка-продажа сортовых комнатных растений, хенд-мейд, декора, экотоваров, натуральной еды, изделий для создания уюта дома и в офисе (ТВК «Калибр», ул. Худякова, 12, правое крыло, цокольный этаж)
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12:00 Челябинск – Открытие Первенства по судомодельному спорту среди учащихся на открытой воде (ул. Черкасская, 1А)
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12:00 Челябинск – XIX Детский культурно-спортивный фестиваль «Сабантуйная мозаика» (Городской сад им. А.С. Пушкина, ул. Орджоникидзе, 58А)
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12:00 Челябинск – Начало областного конкурса «Сказки народов мира» (концертный зал им. С. Прокофьева, ул. Труда, 92А)
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13:00 Челябинск – Торжественная церемония открытия областного конкурса «Сказки народов мира» (концертный зал им. С. Прокофьева, ул. Труда, 92А)
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13:00 Челябинск – Первая в этом году медвежья рыбалка (Челябинский зоопарк, ул. Труда, 191, вольер белых медведей)
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18:00 Челябинск – Отчетный концерт вокально-инструментальной студии (ДК «Новосинеглазово», ул. Челябинская, 7)
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22:00 Челябинск – Открытие «Кинолета с Радио ОЛИМП в Парке Гагарина»: демонстрация фильма «Служебный роман» (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100)
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