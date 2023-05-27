«Челбаскет» – впервые в Суперлиге

Баскетбольный клуб из Челябинска впервые примет участие в играх Суперлиги.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Челябинской области, в пятницу, 26 мая, на совещании Российской федерации баскетбола (РФБ) было принято решение о переходе БК «Челбаскет» в Суперлигу.

«В сезоне 2023/2024 команда «Челбаскет» дебютирует во второй по значимости лиге в структуре российского мужского баскетбола. В новейшей истории челябинского баскетбола это произойдет впервые», – отметили представители ведомства.

Для клуба сезон 2022/2023 стал очень значимым, напомнили в минспорте. Команда заняла первое место в регулярном чемпионате, благодаря чему «Финал четырех» проходил в Челябинске.

Южноуральские баскетболисты дошли до финала, но уступили в упорной борьбе БАРС-РГЭУ из Ростова-на-Дону со счетом 67:72, завоевав в итоге серебряные медали.

Теперь челябинцам предстоит попробовать свои силы в Суперлиге.

Челябинск, Виктор Елисеев

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