Бездомного челябинца, оставившего младенца умирать в мусорке, отправили в СИЗО

Отца новорожденной, найденной на контейнерной площадке в центре Челябинска, отправили за решетку.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, сегодня, 27 мая, Центральный районный суд Челябинска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца в отношении 39-летнего мужчины, обвиняемого в покушении на убийство новорожденного ребенка.

Напомним, мальчика обнаружили утром в пятницу, 26 мая, в одном из контейнеров во дворе многоквартирного дома по улице Васенко, 100. Обнаружил ребенка участковый уполномоченный полиции, обративший внимание на странные звуки, доносившиеся из мусорки. Новорожденная девочка была завернута в пакет. Позднее в больнице у ребенка диагностировали переохлаждение.

Довольно быстро полицейские выяснили личность матери младенца. Ею оказалась 39-летняя бездомная, обитавшая вместе со своим 38-летним сожителем поблизости от контейнерной площадки. Женщина родила девочку и отдала ее сожителю, который и отнес ребенка на мусорку.

По факту покушения на убийство новорожденного ребенка возбудили уголовное дело. Бездомного задержали. Он признал вину в совершении преступления, рассказав, что был в тот момент пьян.

Челябинск, Виктор Елисеев

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