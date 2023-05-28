В центре Челябинска на месяц закрыли поворот на оживленном перекрестке

В Челябинске почти четыре недели будет закрыт поворот на важном перекрестке.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ограничения связаны с проведением работ на сетях водоснабжения.

С 28 мая до 20 июня будет закрыт правый отнесенный поворот с проспекта Ленина на улицу Российскую.

Водителей просят учитывать временные знаки дорожного движения и заранее планировать свой маршрут.

Челябинск, Виктор Елисеев

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