Жители пригорода Челябинска вновь остались без водоснабжения

В поселке Западный из-за аварии ограничили подачу воды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители микрорайонов «Залесье», «Вишневая горка», «Белый хутор» и «Привилегия» поселка Западный, расположенного на территории Сосновского района, вновь пожаловались на отсутствие водоснабжения.

По словам южноуральцев, воду отключили вечером субботы, 27 мая. В компании «ЮжУралВодоканал», обслуживающей эти территории ограничения водоподачи подтвердили. Согласно информации, размещенной в группе водоканала в социальных сетях, в течение воскресенья, 28 мая, водоснабжение поселков будет организовано по часам.

Причиной ограничений коммунальщики называют аварию на внешних сетях. Полностью восстановить водоснабжение обещают к 19 часам сего дня.

Напомним, в апреле в поселке Западный уже происходило масштабное отключение водоснабжения. Тогда ситуацией заинтересовался председатель СКР Александр Бастрыкин. Следственный комитет начал проверку соблюдения прав южноуральцев на получение качественных коммунальных услуг.

Также на проблемы с водоснабжением жалуются жители расположенных на территории Копейска поселков Октябрьский и Потанино. Так, в Октябрьском утром 27 мая отключили воду в одной части поселка, к вечеру ее не было уже во всем населенном пункте. В Потанино, по словам копейчан, вода идет тонкой струйкой. В обслуживающем город – спутник областного центра МУП КСВВ лишь разводят руками, виня во всем жителей частного сектора. «В данное время из-за высокой температуры воздуха, жителями частного сектора происходит полив огородов. Происходит увеличенный разбор воды. При повышении давления из-за увеличения разбора воды, на сетях происходят аварийные ситуации и отключения», – заявляют представители предприятия.

Челябинск, Виктор Елисеев

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