Пляжный сезон в Челябинске начался с инцидента

В Челябинске начался пляжный сезон.

Как уже сообщал «Новый День», в городе официально работают 19 пляжей, в том числе 9 муниципальных. За неделю их посетили 12,5 тысяч человек, в том числе за минувшие выходные – 8 тысяч.

Не обошлось без инцидентов: на озере Смолино едва не утонул 12-летний мальчик. Его вовремя достали из воды.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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