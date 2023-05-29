В Челябинске будут топить тополиный пух

В Челябинске полетел тополиный пух.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в текущем году процесс начался на 17 дней раньше, чем в прошлом. В связи с этим коммунальщикам дано поручение не ждать, пока пух заполнит все улицы, а сразу же его прибивать.
Для этой цели будут использовать воду: обильно поливать улицы. В мэрии обратили особое внимание на то, что вода не должна попадать на прохожих.
Челябинск, Ольга Арсентьева
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