В Челябинске будут топить тополиный пух

В Челябинске полетел тополиный пух.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в текущем году процесс начался на 17 дней раньше, чем в прошлом. В связи с этим коммунальщикам дано поручение не ждать, пока пух заполнит все улицы, а сразу же его прибивать.

Для этой цели будут использовать воду: обильно поливать улицы. В мэрии обратили особое внимание на то, что вода не должна попадать на прохожих.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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