Под Челябинском легковушка вылетела под грузовик. Трое погибли

На трассе под Челябинском столкнулись «Лада» и фура.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, авария произошла в воскресенье, 28 мая, в 23:50 на 39 километре автодороги «Западный обход города Челябинска».

По предварительным данным, 24-летний водитель автомобиля «Лада Калина», выезжая со второстепенной дороги на главную, не пропустил грузовой «Мерседес». От удара тяжелой машиной легковушка вылетела с проезжей части и перевернулась.

В результате ДТП две девушки, ехавшие в «Ладе», погибли на месте. Еще один пассажир легковушки, молодой человек, скончался в больнице. Всем погибшим было по 22 года. Водитель отечественного автомобиля получил телесные повреждения.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего

Челябинск, Виктор Елисеев

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